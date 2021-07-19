Разборки бизнесменов: вывез в лес и выстрелил в голову

Утром 7 июля жительница деревни Волма Смолевичского района, обнаружив пропажу своего 44-летнего супруга, обратилась в правоохранительные органы. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. Наличие следов крови и тот факт, что обстановка в жилище была нарушена, свидетельствовали о произошедшем там конфликте.





Работу на месте происшествия координировал начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Андрей Лис. При осмотре прилегающей к дому территории также были обнаружены следы крови. Раскопав землю в лесополосе неподалеку, следователи обнаружили тело пропавшего мужчины. В области головы у него имелось огнестрельное ранение.





При проведении первоначальных следственных и процессуальных действий установлено, что незадолго до случившегося у потерпевшего на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт с местным 40-летним индивидуальным предпринимателем. Погибший даже обращался в правоохранительные органы с заявлением о привлечении бизнесмена к ответственности. Последний же, являясь заядлым охотником, понимал, что привлечение к ответственности грозило ему изъятием оружия. По этой причине он просил погибшего отказаться от претензий и даже угрожал ему.





Как установлено следствием, в ночь с 6 на 7 июля индивидуальный предприниматель приобрел алкогольные напитки и с тремя знакомыми поехал домой к своему оппоненту. В ходе распития спиртного между мужчинами снова возник конфликт, в ходе которого потерпевший был избит. После этого рано утром 7 июля мужчины сели в автомобиль. Остановившись на дороге возле леса, противники, а также двое знакомых бизнесмена вышли из автомобиля. Еще один мужчина остался в транспортном средстве. Спустя минуту индивидуальный предприниматель подошел к автомобилю, взял хранившийся там карабин, а спустя еще минуту - выстрелил в голову своему оппоненту.





Далее, по информации следствия, он поручил одному из знакомых оттянуть тело погибшего в лесополосу и закопать его. Автомобиль с брызгами крови был вымыт на принадлежащем бизнесмену СТО. Приняв меры к сокрытию следов преступления, злоумышленник покинул территорию Минской области и двинулся в направлении Российской Федерации. Однако бизнесмен и его знакомые оперативно были задержаны сотрудниками милиции.





Следователями 40-летнему мужчине предъявлено обвинение по п.15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.







