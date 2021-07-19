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Знай наших! В Польше мужчина просто так убирал лес. Он оказался беларусом

Белорусский гастарбайтер Александр Худович после ночной смены на заводе пошел наводить порядок в лесу возле польского города Зелена-Гура.

Видеоотчет о своей эковылазке он опубликовал в YouTube. Ролик быстро привлек внимание общественности, и зеленогурская мэрия решила найти ответственного белоруса, чтобы отблагодарить.

На днях на странице мэрии польского города Зелена-Гура в соцсетях опубликовали ссылку на ролик в YouTube о том, как мужчина убирает мусор в лесу. Местные власти попросили пользователей помочь идентифицировать ответственного горожанина, чтобы отблагодарить его. В комментариях под постом установили личность незнакомца.

Оказалось, что это белорус Александр Худович, который приехал в Польшу на работу. На своем канале в YouTube он выкладывает ролики о жизни гастарбайтера. Сейчас он работает на одном из зеленогурских производств. После ночной смены на заводе он решил прибраться в лесу возле хостела, в котором живет. За несколько часов белорус собрал 10 пакетов с пустыми бутылками.

— Лукавить не буду, я подустал. Уже хочется спать, — сказал в видео Александр. — На самом деле это было несложно. Самое сложное было уговорить себя пойти и сделать что-то хорошее. Если хотите жить в грязной стране, оставляйте все, как есть. Если хотите что-то изменить, последуйте моему примеру.
Источник: Zerkalo.io
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