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Под Кобрином именинник с девушкой поплыли ночью на матрасе по озеру. И утонули

В Кобринском районе на озере Каташи отдыхала компания из четырех человек — все жители Березы. Друзья отмечали день рождения товарища, которому 16 июля исполнился 31 год.


В полночь 17 июля именинник и девушка 1999 года рождения поплыли на матрасе купаться. Двое остались в машине. В 4.00 они проснулись, обнаружили отсутствие друзей и позвонили в МЧС. Прибывшие на место спасатели вскоре обнаружили возле берега на поверхности воды тело девушки. В 10.10 в 15 м от берега с глубины 3 м водолазы извлекли тело именинника, сообщает БЕЛТА.

Похожая трагедия произошла 17 июля в Березовском районе. Компания знакомых отдыхала на озере Черное возле деревни Пески. Житель Белоозерска 1989 года рождения пошел купаться. Молодой мужчина несколько раз нырнул и пропал из виду. Его подруга обратилась к спасателям. В 22.00 работники РОЧС обнаружили тело горожанина на глубине 3 м на расстоянии 35 м от берега.
 
В Пружанском районе аналогичный случай произошел 18 июля в агрогородке Линово. Местный житель 1998 года рождения отдыхал на пруду с родителями и знакомыми. Компания употребляла алкогольные напитки. Примерно в 18.10 парень пошел в воду в месте, запрещенном для купания. После длительного отсутствия его начали искать: сначала самостоятельно, потом — спасатель местного спасательного поста. В 20.10 прибывшие по вызову работники водолазно-спасательной службы подняли тело с глубины 2,5 м в 25 м от берега.

Еще одной жертвой воды в этот день стал гражданин Туркменистана, студент 3-го курса Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 1999 года рождения. Парень утонул на водоеме Брестское море в районе Красного двора около 19.45. Его извлекли из воды в бессознательном состоянии отдыхающие и до приезда спасателей проводили реанимационные мероприятия. В 20.34 бригада скорой помощи констатировала смерть молодого человека.

В Брестском районе выясняют обстоятельства смерти на воде жителя агрогородка Большие Мотыкалы 1978 года рождения. Мужчину обнаружили 18 июля около 21.10 на территории агроусадьбы в деревне Ковердяки в искусственном водоеме без признаков насильственной смерти.
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