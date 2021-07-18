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Сергей Соседов появился на «Славянском базаре в Витебске», а его гневный пост исчез

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, заявлявший, что ему отказали во въезде в Беларусь и участии в «Славянском базаре в Витебске», все же появился на фестивале.

Сергей Соседов появился на «Славянском базаре в Витебске». Фото Сергея Серебро

На первом выступлении конкурса молодых исполнителей, состоявшемся 17 июля, господин Соседов находился в рядах журналистов и с аккредитацией. Так что, пишет ННВ, не смотря на резкие заявления, его пустили и в страну, и на фестиваль.

Что касается самих заявлений, а журналист, напомним, разразился гневной филиппикой в адрес не только фестиваля, но и белорусских властей, то они исчезли со страницы в facebook Сергея Соседова.

Напомним, что похожая ситуация с полькой конкурсанткой Наталией Рогуцкой: сначала польская сторона заявила о бойкоте фестиваля, потом Польша появилась в списке участников, а вчера стало ясно, что польская певица не будет принимать участия в конкурсе.
Источник: Сяржук Серабро
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