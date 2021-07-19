+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вот как сейчас выглядит Zena, которая представляла Беларусь на Евровидении- 2019. Вы ее не узнаете!

Певица вышла на сцену "Славянского базара" под своим настоящим именем Александра Андреева.

Фото: Святослав Зоркий

Певица, которую два года назад Европа услышала и узнала как Зену, выступила на гала-концерте белорусских исполнителей на "Славянском базаре" в Витебске, пишет kp.by. Ее объявили как Зинаиду Куприянович.


На "Славянском базаре" она пела песню на русском языке "Танцы под луной".Фото: Святослав Зоркий

ZENA времён участия в "Евровидении". Фото: evrovision.tv
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]