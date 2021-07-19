Вот как сейчас выглядит Zena, которая представляла Беларусь на Евровидении- 2019. Вы ее не узнаете!
Певица вышла на сцену "Славянского базара" под своим настоящим именем Александра Андреева.
Фото: Святослав Зоркий
Певица, которую два года назад Европа услышала и узнала как Зену, выступила на гала-концерте белорусских исполнителей на "Славянском базаре" в Витебске, пишет kp.by. Ее объявили как Зинаиду Куприянович.
На "Славянском базаре" она пела песню на русском языке "Танцы под луной".Фото: Святослав Зоркий
ZENA времён участия в "Евровидении". Фото: evrovision.tv
09:49 19/07/2021
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