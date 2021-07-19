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«Славянский базар». Певица из Казахстана получила Гран-при конкурса

Вокалистка Рухия Байдукенова, представляющая Казахстан, стала обладательницей Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске.



В борьбе за главную награду конкурса молодых исполнителей артисты пели славянский хит, для чего некоторым вокалистам из далеких стран потребовалось освоить русский язык.

Ставшая в итоге лучшей исполнительницей 22-летняя Рухия из Казахстана получила «Золотую лиру» фестиваля из рук председателя жюри, народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Первое место у Ирины Арсениевич из Сербии. Диплом второй степени песенного конкурса вручили представителю Беларуси Даниилу Мышковцу и украинке Ренате Штифель.


 
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