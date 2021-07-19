+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мог танцевать в Мариинке, а стал успешным хирургом — не стало Олега Чудакова

На 81-м году жизни умер известный хирург, доктор медицинских наук, профессор, автор более 500 научных работ Олег Чудаков. Об этом сообщили в минситерстве здравоохранения.

Мог танцевать в Мариинке, а стал успешным хирургом — не стало Олега Чудакова
Чудаков занимался челюстно-лицевой хирургией, провел тысячи операций и придумал целый ряд оригинальных методов лечения. Автор 14 изобретений. Восемь лет назад в интервью "Комсомольской правде" он предположил, что стать успешным хирургом ему отчасти помогло его первое образование.

Перед тем, как уйти в медицину Чудаков окончил с отличием хореографическое училище, экзамен по классическому танцу у него принимали две великие балерины: Галина Уланова и Софья Головкина. У него на руках было направление в труппу Мариинского театра. Но вместо Мариинки Олег Чудаков ушел в мединститут. 

"Как ни удивительно, хореография помогла мне в хирургии. Ведь лицевая хирургия — это тоже искусство. То, что многие не видят и не понимают, я просто чувствую. К тому же в юности я получил хорошую физическую закалку и до сих пор запросто выстаиваю во время длительных операций. А молодежь порой не выдерживает", — говорил он. На момент интервью Олегу Порфирьевичу было 73 года.

Прощание с Олегом Чудаковым состоится сегодня, 19 июля, с 10 до 12.00 по адресу: город Минск, улица Кульман, 33А.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]