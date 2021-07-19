Чудаков занимался челюстно-лицевой хирургией, провел тысячи операций и придумал целый ряд оригинальных методов лечения. Автор 14 изобретений. Восемь лет назад в интервью "Комсомольской правде" он предположил, что стать успешным хирургом ему отчасти помогло его первое образование.





Перед тем, как уйти в медицину Чудаков окончил с отличием хореографическое училище, экзамен по классическому танцу у него принимали две великие балерины: Галина Уланова и Софья Головкина. У него на руках было направление в труппу Мариинского театра. Но вместо Мариинки Олег Чудаков ушел в мединститут.





"Как ни удивительно, хореография помогла мне в хирургии. Ведь лицевая хирургия — это тоже искусство. То, что многие не видят и не понимают, я просто чувствую. К тому же в юности я получил хорошую физическую закалку и до сих пор запросто выстаиваю во время длительных операций. А молодежь порой не выдерживает", — говорил он. На момент интервью Олегу Порфирьевичу было 73 года.





Прощание с Олегом Чудаковым состоится сегодня, 19 июля, с 10 до 12.00 по адресу: город Минск, улица Кульман, 33А.