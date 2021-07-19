В этом году на 100 баллов ЦТ сдали 377 человек





"Итоги (ЦТ - ИФ) достаточно положительные, успешные. Можно сказать, что мы имеем очень неплохой результат в этом году, достаточное количество абсолютных результатов. Уже сейчас без резервных дней можно сказать, что 377 человек получили абсолютные результаты, пишет interfax.by. Из них 24 человека получили два абсолютных результата. Были люди, которые набирали 298 баллов, то есть чуть-чуть недобрали, чтобы получить три абсолютных результата. Это больше, чем в прошлом году", - сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк в эфире СТВ в воскресенье.





Самые популярные предметы у абитуриентов - русский язык, математика и английский язык. "Самым успешным предметом стал иностранный язык - 88 абсолютных результатов. У нас пять иностранных языков, по английскому языку было 64. Поэтому если говорить о предмете конкретном, то наиболее успешным для абитуриентов была биология, по которой было получено 76 абсолютных результатов", - отпетил Миксюк.





По его словам, абитуриенты в этом году вели себя более дисциплинированно. "Нарушали, но меньше, чем в прошлом году. Всего зафиксировано пока 10 нарушений. Традиционно, если так можно выразиться, самое популярное нарушение – это пронос мобильного телефона. Семь человек таких было, два человека попытались воспользоваться шпаргалкой, один человек попытался работать после окончания времени, отведенного на выполнение теста", - рассказал директор РИКЗ.





Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. В воскресенье был последний резервный день. Абитуриенты сдавали обществоведение, математику, биологию, иностранный язык, химию, физику, историю Беларуси, географию, всемирную историю (новейшее время).







