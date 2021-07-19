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Самый трудноизлечимый “длинный” Covid-19 протекает бессимптомно

Иногда встречается так называемый “длинный” Covid-19: когда у человека растут антитела, обеспечивающие краткосрочную защиту от вируса, но не увеличиваются антитела, показывающие долгосрочный иммунитет, цитирует РБК профессора-биотехнолог Сколковского института науки и технологий Дмитрия Кулиша. Это значит, что вирус продолжает присутствовать в организме и надо обратиться к врачу. При этом медики утверждают, что человек может себя прекрасно чувствовать.



“Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. Вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать”, сказал специалист, пишет Смартпресс. 

А симптомы - слабость, головные боли, затрудненное дыхание - могут быть признаками “постковидного синдрома”, а не наличия вируса, считает инфекционист Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. 

“Абсолютно нормальная ситуация, когда заболевание закончилось, а антитела - и М, и G - продолжают повышаться. Другой вопрос, что есть индивиды, которые дают очень активный иммунный ответ на инфекцию. Это особенность иммунной системы. Например, считается, что очень высокие титры антител обнаруживаются у детей с мультисистемным воспалительным синдромом. У них могут повыситься и М, и G, и оба вида сразу”, - сказала эксперт.
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