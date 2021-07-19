В Британии постановили удалить рекламу в Facebook из-за "нездорово худых" моделей

Британская Комиссия по стандартам в рекламе (Advertising Standards Authority, ASA) постановила удалить из Facebook две публикации рекламы бренда женской одежды Motel Rocks за показ в ней моделей, которые выглядели нездорово худыми на фотоснимках. Об этом говорится в постановлении комиссии. Ранее ASA получила пять жалоб на публикации.