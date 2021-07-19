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В Британии постановили удалить рекламу в Facebook из-за "нездорово худых" моделей

Британская Комиссия по стандартам в рекламе (Advertising Standards Authority, ASA) постановила удалить из Facebook две публикации рекламы бренда женской одежды Motel Rocks за показ в ней моделей, которые выглядели нездорово худыми на фотоснимках. Об этом говорится в постановлении комиссии. Ранее ASA получила пять жалоб на публикации.


В рекламной кампании Motel Rocks под названием UpheldBoth были показаны неподвижные фотографии, при нажатии на которые воспроизводились видео. В первом посте, опубликованном 9 апреля 2021 г., была изображена модель в розовом платье, выходящая из машины. ASA обнаружила, пишет marketing.by, что в рекламе девушка выглядела слишком худой — бедра и голени казались одинаковыми по ширине и непропорциональными по сравнению с остальными частями тела. 

Во второй рекламе, опубликованной в мае этого года, наоборот — вырез платья акцентировал внимание на руках и плечах девушки, и части тела казались очень тонкими, а кости в этих областях заметно выступали. Верхняя часть руки выглядела тоньше, чем ее локтевой сустав. 

Комиссия выявила нарушение правил кодекса о неразрешенной рекламе. Владельцы бренда женской одежды Motel Rocks удалили изображения из соцсети.

  
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