Самолет посадили кверху чудом

Вынужденную посадку на лесной поляне в Томской области эксперты считают чудом: машина с неработающими двигателями приземлилась в болото, перевернулась вверх колесами, но при этом не развалилась на куски и даже не загорелась. Все 18 человек, находившихся на ее борту, остались живыми. Однако, пишет kommersant.ru, что ждет экипаж Ан-28 — награды или уголовное преследование, пока не ясно. Решение будет принято после того, как техническая комиссия выяснит причину остановки обоих двигателей лайнера.





В пятницу днем Ан-28 авиакомпании ООО «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) совершал внутренний перелет, перевозя в Томск 15 пассажиров из поселка Кедровый. Примерно через полчаса после вылета экипаж самолета перестал выходить на радиосвязь, зато поступил сигнал с его аварийного радиомаяка, свидетельствующий о том, что лайнер оказался на земле.





Несмотря на известные координаты места ЧП, поиски Ан-28 заняли около двух часов: авария случилась над огромной незаселенной территорией, и найти машину в заболоченной тайге при отсутствии каких-либо ориентиров спасателям оказалось непросто. Самолет обнаружили сначала с воздуха спасатели Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, облетавшие район предполагаемой катастрофы на Ми-8. Они передали диспетчеру, что видят Ан-28, лежащий на поляне, расположенной примерно в 15 км к северу от поселка Центральный. «Вокруг машины ходят люди»,— сообщили поисковики. Еще через час на месте аварии были вездеходы.





Приехавшие спасатели убедились, что все 15 пассажиров рейса и трое членов экипажа Ан-28 живы и даже здоровы, если не считать травмы ноги, которую получил во время жесткой посадки в тайге второй пилот.





За время ожидания приземлившиеся освоились в тайге: разбили лагерь, развели костер и даже вытащили наружу кресла из салона, в которых комфортно отдыхали. Эвакуация тоже прошла благополучно. 12 пассажиров, и так потративших весь день на пустяковый перелет из таежного поселка в областной центр, отправили в Томск на спасательном Ми-8. Остальных довезли на вездеходе до автотрассы и посадили там в микроавтобус, который доставит их до ближайшего районного центра Бакчар.









Еще в дороге пассажиры рассказали журналистам, что примерно через полчаса после вылета из Кедрового, когда машина еще находилась в облаках, набирая высоту, остановились оба ее двигателя. Пилоты четыре раза пытались запустить их, но попытки оказались тщетными, и самолет начал постепенно терять высоту.





Тогда один из летчиков вышел в салон, объяснил ситуацию пассажирам и сообщил им, что экипаж принял решение о вынужденной посадке и сейчас ищет подходящую площадку для приземления.





По словам выживших, им удалось обойтись без паники, но все, конечно, были ужасно перепуганы. Особенно когда машина пошла совсем низко над землей, цепляя неубирающимися у Ан-28 шасси сначала верхушки деревьев, а затем — болотные кочки. После очередного наезда на препятствие небольшой по длине самолет перевернулся через нос и рухнул на траву уже вверх колесами. Пассажирам, по их словам, пришлось выбираться из салона через аварийные люки и тут же бежать в стороны под руководством членов экипажа. Летчики опасались, что машина загорится, но пожара, к счастью, так и не произошло.









Изложенную сначала пассажирами версию об отказавших двигателях подтвердил и второй пилот Фарух Хасанов. На вопрос о том, почему произошел столь нехарактерный в авиации отказ, летчик, правда, отвечать не стал, сообщив, что у экипажа не оставалось времени на выяснение причины, поскольку «нужно было работать». Стоит отметить, что ответ на этот вопрос сейчас ищут сразу два ведомства — Росавиация, которой предстоит провести техническое расследование инцидента, и Западно-Сибирское транспортное управление СКР, уже возбудившее уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).





Если комиссия и следственно-оперативная группа придут к выводу о том, что двигатели остановились по не зависящим от летчиков причинам — например, в результате отказа насосов, подающих топливо из расходного бака или образования ледяных пробок в топливопроводах, экипаж Ан-28 под руководством опытнейшего летчика Анатолия Прыткова вполне может рассчитывать на высокие награды за проявленные во время аварийной посадки мужество и профессионализм.





Однако, как пояснил близкий к расследованию источник “Ъ”, пилоты Ан-28 могли не только героически выйти из действительно сложной ситуации, но и сами создать ее, например, не позаботившись заранее о необходимом запасе топлива в баках машины.





В пользу этой версии, по словам собеседника “Ъ”, свидетельствует как раз отсутствие пожара на месте вынужденной посадки. Самолет получил серьезные повреждения, и его топливо при ударе должно было обязательно выплеснуться на землю, однако этого не произошло. Как полагает эксперт, возможно, что «гореть там было просто нечему».







