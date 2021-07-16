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Эйсмонт рассказала о состоянии здоровья Лукашенко

Руководитель пресс-службы Лукашенко Наталья Эйсмонт – прокомментировала, появившиеся в соцсетях слухи об ухудшении здоровья главы государства.

В частности, она опровергла наличие проблем с самочувствием Александра Лукашенко, подчеркнув, что у него «всё прекрасно со здоровьем», передаёт expert.ru

«Вчера президент со всеми вместе, с гостями из России, из Украины, и при полном зале зрителей досмотрел открытие «Славянского базара» после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена», – рассказала она.
Наталья Эйсмонт назвала слухи о том, что Лукашенко накануне стало плохо, фейками. Как отметила она, такими сообщениями противники президента дискредитируют сами себя.
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