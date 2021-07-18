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«Хотела написать о любви и старости. Но придется подождать». Алексиевич пишет книгу о белорусских протестах

Светлана Алексиевич пишет книгу, посвященную происходящему в Беларуси. Об этом она рассказала в интервью польской Gazeta Wyborcza.

«Хотела написать о любви и старости. Но придется подождать». Алексиевич пишет книгу о белорусских протестах
Светлана Алексиевич заявила, что если она сейчас вернется в Беларусь, то повторит судьбу Алексея Навального — окажется в тюрьме.

— Сейчас я не могу вернуться на родину, пока у власти Лукашенко и его люди. Поэтому ожидание новой встречи с Минском я потрачу на то, чтобы написать книгу о том, как это произошло, что люди сказали: «Хватит», и что сосед выступил против соседа. О том, что в наших тюрьмах сегодня пытают людей, как когда-то в лагерях, — рассказала писательница.

По мнению Алексиевич, благодаря тому что во главе протестов оказались женщины, в Беларуси удалось избежать больших жертв и кровопролития. Однако власть показала, что ей не нужен диалог.

— Мы тогда думали, что Лукашенко что-то поймет, что диалог возможен. К сожалению, он решил не останавливаться ни перед чем и применил самые современные технологии для подавления протестов. Вдруг я понял, что в Минске может повториться площадь Тяньаньмэнь, что он готов давить и давить этих молодых людей, чтобы не отдавать власть.

Светлана Алексиевич призналась, что работа над книгой идет очень трудно — многие истории вызывают у нее слезы. Например, это и выступления студентов в суде с последним словом, и приговор минчанке, которая написала на асфальте «Жыве Беларусь», и история женщин, которым пришлось нелегально переходить границу с Литвой.

— Хотела написать о любви и старости. Но придется подождать, сейчас важнее, чтобы наша революция как можно быстрее закончилась победой, — отмечает она.

Напомним, член Координационного совета, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич вынуждена была уехать из Беларуси из-за политического преследования. Сейчас писательница живет в Германии.
zerkalo.io
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