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И не надейтесь: синоптик рассказал, каким будет конец июля в Беларуси

О погоде на неделе рассказал в эфире телеканала ОНТ известный синоптик, ведущий прогноза погоды Дмитрий Рябов.


Начнется неделя с кратковременных дождей, а в отдельных регионах ожидаются грозы. Ночью прогнозируется температура +15...22°C, днем +23...26°C.
Наиболее интенсивно осадки пройдут по юго-востоку республики во вторник и среду. Ночью температура составит +12...17°C. А днем воздух прогреется до +25°C.
На юге Беларуси дожди с грозами также ожидаются в четверг, а в пятницу будет без существенных осадков. Температура ночью составит до +16°C, днем в четверг до +26°C, в пятницу – чуть прохладнее.
В выходные также ожидаются кратковременные дожди и грозы по западу республики. По прогнозу, ночью будет до +15°C, а в субботу днем воздух прогреется до +25°C, в воскресенье – на один градус меньше.
sputnik.by
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