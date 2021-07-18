И не надейтесь: синоптик рассказал, каким будет конец июля в Беларуси





Начнется неделя с кратковременных дождей, а в отдельных регионах ожидаются грозы. Ночью прогнозируется температура +15...22°C, днем +23...26°C.

Наиболее интенсивно осадки пройдут по юго-востоку республики во вторник и среду. Ночью температура составит +12...17°C. А днем воздух прогреется до +25°C.

На юге Беларуси дожди с грозами также ожидаются в четверг, а в пятницу будет без существенных осадков. Температура ночью составит до +16°C, днем в четверг до +26°C, в пятницу – чуть прохладнее.

В выходные также ожидаются кратковременные дожди и грозы по западу республики. По прогнозу, ночью будет до +15°C, а в субботу днем воздух прогреется до +25°C, в воскресенье – на один градус меньше.



