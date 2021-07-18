Против руководителей медиа возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За решеткой до сих пор находятся 15 наших бывших коллег, связанных с делом TUT.BY. 15 июля им продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца. Сайт по-прежнему заблокирован. Однако на этом зачистка белорусского медиапространства не закончилась. За последние 62 дня силовики провели обыски у полсотни журналистов. Также они прошли и в редакциях около полутора десятков негосударственных изданий.

Были задержаны 37 журналистов. 6 из них до сих пор под арестом. Заблокировали сайт «Нашай Нівы» и зеркало «Еврорадио».

Что произошло с TUT.BY и как ситуация складывается сейчас

Вопросы к TUT.BY, напомним, возникли у Комитета государственного контроля. Он заявил, что юрлицо редакции, ставшее в 2019 году резидентом Парка высоких технологий, что предусматривает льготное налогообложение, якобы получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов». Из-за «необоснованного использования государственной поддержки» государство понесло «ущерб в особо крупном размере». TUT.BY лишили статуса резидента ПВТ.





Днем 18 мая портал стал недоступен и белорусским пользователем, и читателям из-за границы даже через VPN: его заблокировали. У TUT.BY появилось зеркало, однако и оно стало недоступно. Позже стало известно, что Мининформ Беларуси ограничил доступ к сайту, потому что Генпрокуратура установила «многочисленные факты нарушений закона о СМИ» по части размещения запрещенной информации.





У многих сотрудников TUT.BY, в редакции медиа, а также в офисах и у работников компаний и проектов, имеющих отношение к нему — Av.by, Rabota.by, Rabota.by, прошли обыски. По «делу TUT.BY» задержали несколько человек, включая главреда портала Марину Золотову, гендиректора компании Людмилу Чекину, журналиста Елену Толкачеву и главного редактора политико-экономического блока новостей Ольгу Лойко.





Помимо непосредственных работников TUT.BY, задержали руководителя Hoster.by Сергея Повалишева, а также Юлию Чернявскую, совладелицу hoster.by и вдову основателя TUT.BY Юрия Зиссера. Она находится под домашним арестом. В начале июля адвокат Юлии Чернявской подала в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения под поручительство или подписку о невыезде из-за ухудшения здоровья своей подзащитной. Однако 15 июля всех сотрудников и причастных к этому делу ознакомили с постановлением о продлении срока содержания под стражей до четырех месяцев, то есть по 18 сентября 2021 года.





25 мая была очередная атака на работников TUT.BY. Примерно с 11.30 перестали выходить на связь четверо сотрудников: редакторы отдела соцсетей Максим Пушкин и Аля Бурковская, а также журналист проекта «42» Денис Бурковский. Также была задержана журналистка раздела «Леди» Анастасия Прудникова, которая в тот момент не работала на портале. У всех в квартирах прошли обыски. Силовики изъяли технику. Затем их увезли в ДФР на допрос. Через несколько часов всех отпустили, взяв подписку о неразглашении.





3 июня МВД Беларуси направило заявление в суд Центрального района Минска, где было сказано, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма». Этот вывод был сделан на основании исследований материалов TUT.BY специальной комиссией. 24 июня процесс начался, однако он был приостановлен на неопределенный срок. Было подано заявление об обжаловании действий Комиссии по вынесению экспертного заключения. 6 июля Экономический суд его рассмотрел и признал законным решение специальной комиссии. Компания будет обжаловать это решение.





Случился и еще один суд за эти два месяца. TUT.BY направил в Экономический суд Минска заявление о признании недействительным решения наблюдательного совета Парка высоких технологий об утрате компанией права на льготы в 2019–2021 годах. 7 июля в Экономическом суде Минска прошло закрытое судебное заседание, где компании отказали в удовлетворении заявления.





Отметим также, что счета компании в мае были заблокированы. Уже бывшим сотрудникам TUT.BY и тем, кто еще числится в штате, до сих пор не выплатили зарплаты за май.





Какие еще медиа попали под репрессии за последние два месяца

После разгрома TUT.BY репрессии против независимых медиа не прекратились.





После силовики пришли в редакции и к журналистам изданий «Наша Ніва», «Наша гісторыя», Onliner, «Брестская газета», Intex-press, «Ганцавіцкі час», «Информ-прогулка», «Виртуальный Брест», orsha.eu, «Сильные новости», «Медиа-Полесье» и других.

Некоторые их сотрудники отбывали «сутки», часть сейчас находится под арестом по уголовным делам.





21 мая прошел обыск в минской студии «Белсата». Основанием для этого стало «незаконное изготовление и распространение медиаконтента» (статья 23.5 Административного кодекса). Шестерых сотрудников телеканала, среди которых в основном были технические, задержали. В сюжете гостелеканала рассказали, что в студии была найдена милицейская форма и форма МЧС и «Белсат» «может быть причастен к маскараду с ряжеными силовиками».





Все шестеро получили по 15 суток по статье 24.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).





30 мая в Гродно силовики задержали Алексея Шоту, главного редактора интернет-ресурса Hrodna.life. На него составили протокол по статье 17.11 Административного кодекса (Изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов). В квартире у Алексея провели осмотр, забрали ноутбук, телефон, три старых жестких диска и БЧБ-зонтик. Шоту отпустили до суда.





В этот же день силовики пришли домой к одной из сотрудниц Hrodna.life Ирине Новик. Сначала она была свидетелем по делу Шоты. Однако 1 июня на нее составили протокол по статье 19.11 Административного кодекса (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Ее задержали до суда. Ирина получила штраф 25 базовых, или 725 рублей.





30 июня в изоляторе на Окрестина оказалась политолог, редактор аналитического сайта «Наше мнение» и редактор-составитель издания «Белорусский ежегодник» Валерия Костюгова. В ее квартире провели обыск. Позже ее перевели в СИЗО на Володарского. В чем обвиняют Валерию Костюгову, пока неизвестно: у ее адвоката подписка о неразглашении.





Утром 1 июня в Минске задержали журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто. Основанием для задержания стало то, что в авто Дмитрия находился футбольный шарф, на котором присутствовали белые и красные цвета.





Его обвинили в незаконном пикетировании по статье 24.23 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Суд дал журналисту 15 суток.





А 3 июня был задержан журналист этого же спортивного портала, а с недавних пор футболист минского ФК «Крумкачы» Александр Ивулин. Ему дали 30 суток за БЧБ-флаг на окне. Вместе с ним задержали и монтажера спортивного YouTube-проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко. Ему дали 15 суток ареста.





Однако в пятницу, 2 июля, стало известно, что Ивулина подозревают по статье 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Его перевели в СИЗО. 9 июля Александру вынесли обвинение, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.





5 июля власти закрыли корпункт «Еврорадио» в Беларуси без объяснения причин.





8 июля прошли обыски в редакции «Нашай Нівы», офисе бухгалтерии издания и дома у четырех сотрудников, которые впоследствии были задержаны. Силовики забрали главного редактора Егора Мартиновича, руководителя отдела маркетинга и рекламы Андрея Скурко, главного бухгалтера Ольгу Ракович и главреда «Нашай гісторыі» Андрея Дынько. Их подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски у сотрудников издания — по двум статьям, фигурировала также статья 293 УК (массовые беспорядки). По решению Мининформа сайт nn.by заблокировали в этот же день.



16 июля силовики отпустили главного бухгалтера «Нашай Нівы». Остальные остаются под арестом.





Также 8 июля прошли обыски в редакциях двух региональных изданий — «Брестская газета» и Intex-press. В первой забрали технику. В Intex-Press также изъяли технику. Против издания завели уголовное дело по части 2 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору). Ранее Intex-press получила штрафы и предупреждение от Министерства информации и прокуратуры в связи с публикацией интервью со Светланой Тихановской. По делу проходят сотрудники Руслан Ревяко и Владимир Янукевич.





Кроме того, обыски прошли и у сотрудников сайта Orsha.eu. У журналиста Дениса Дубкова забрали технику. Редактора ресурса подозревают по статье 341 Уголовного кодекса (Осквернение сооружений и порча имущества). Он находился в изоляторе до 11 июля.





Против нескольких сотрудников регионального портала «Медыя-Палессе» также возбудили уголовное дело по части 2 статьи 289 (Акт терроризма, совершенный повторно, либо группой лиц по предварительному сговору). 8 июля в редакции и квартирах работников прошли обыски, изъяли технику.

В этот же день мы (часть бывших сотрудников TUT.BY) запустили новый проект — Zerkalo.io.





В пятницу, 9 июля, редакция портала Onliner сообщила, что у их журналистки Анастасии Занько в квартире обыск. В постановлении на обыск было указано, что оперативные мероприятия проводятся в рамках статьи 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки) и статьи 342 (Организация или участие в действиях, которые нарушают общественный порядок). Имелись в виду акции, которые проходили в августе 2020 года. Журналистку увезли на допрос. Через несколько часов ее отпустили.





В это время проходили обыски еще у двух представителей прессы: силовики пришли к администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику и брестскому журналисту Максиму Хлебцу. Обыск проходил в рамках дела о терроризме. Хлебец проходит как свидетель, он остался на свободе.





Кроме того, с обыском в этот день пришли к главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас. Она прописана у бабушки, силовики поехали туда. «Гости» также были у редактора Ирины Вольской и руководителя рекламного отдела Евгении Крещук. Ирина успела сообщить, что к ней пришел уголовный розыск, сотрудники забирают всю технику. У них была санкция на обыск. Приходили и еще к нескольким сотрудникам сайта.





Силовики приходили в редакцию лунинецкого издания «Информ-прогулка». В редакцию газеты «Ганцавiцкi час» пришли сотрудники КГБ. К редактору сайта «Первый Регион» Павлу Дайлиду также приходили неизвестные. Редактор Олег Супрунюк не выходит на связь с 11.00 дня.





13 июля обыски у журналистов негосударственных медиа продолжились. Пришли к бухгалтеру гомельского интернет-портала «Сильные новости» Анне Стрельченко. Также прошел обыск у Дарьи Гаращенко, издателя журнала «Бинокль» в Бресте. Ее после обыска доставили на опрос в Ленинское РУВД, затем отпустили домой. Мобильный у Дарьи забрали.





15 июля силовики снова пришли в офис «Нашай Нівы». Редакция заявила, что героев материалов издания склоняют заявить, что журналисты им платили.





Пришли с обыском даже в благотворительное издание «Имена». Основатель этого проекта Катерина Синюк (позже у нее дома тоже был обыск. — Прим. ред.) сказала, что люди, которые работали у них в офисе, представились финансовой милицией. Обыск прошел без адвоката, его не пустили. На нем присутствовали директор организации Катерина Сергеева и бухгалтер Татьяна Одновол. Татьяна осталась на свободе, она под подпиской о неразглашении. У Катерины Сергеевой дома также прошел обыск. Офис «Имен» опечатали. Оттуда изъяли все документы.





В БАЖ в этот день тоже приходили. В офисе Белорусской ассоциации журналистов выломали двери. Там был обыск. 15 июля Министерство юстиции вынесло письменное предупреждение ОО «Белорусская ассоциация журналистов». Там говорится, что БАЖ не предоставила все востребованные ранее документы, а также у министерства возникли вопросы к договорам для юридических адресов некоторых филиалов организации. Ассоциация уже 16 июля должна была ответить.





Но поскольку офис организации опечатан, БАЖ решила проинформировать Министерство юстиции о том, что сотрудники не имеют доступа к их уставным документам, печати организации и договорам аренды, о которых говорится в предупреждении.





Утром 16 июля силовики заявились к нескольким журналистам, которые работают или сотрудничают с телеканалом «Белсат». Обыск прошел у Глеба Лободенко, Галины Обакунчик, Игоря Ильяша, Павла Можейко, Анны Галета.





Игоря Ильяша увезли на допрос в СК. Это муж журналистки «Белсата» Екатерины Андреевой, которая сейчас находится в колонии. Его телеграм-канал переименовали, на аватарке появился государственный герб.





Также силовики побывали в Пинске у журналиста Виктора Ярашука, обыскали Алексея Кайриса, Любовь Луневу и Кристину Чернявскую.





Обыски были у лишенных аккредитации журналистов «Радио Свобода» — Валентины Жданко и Инессы Студинской. Последнюю задержали. Задержали и Олега Груздиловича. Обыск в минском офисе «Радио Свобода» закончен. Из него забрали технику.





У журналистки Миланы Харитоновой силовики взломали двери, забрали технику и банковские карты. В Ивацевичах задержан журналист Сергей Скулавец. У гомельского журналиста-фрилансера Андрея Толчина был обыск. Задержали также журналиста и правозащитника из Речицы Андрея Медведева.



