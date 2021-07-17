13 июля жительница Борисова пришла на один из местных заводов, чтобы устроиться на работу. Когда работница предприятия отвернулась, волосы девушки попали в станок, сообщает Следственный комитет.





21-летнюю девушку провели в производственный цех начальник производства и мастер участка. Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась сделать запись в журнале. Повернувшись, она увидела девушку уже лежащей на полу, при этом часть волос ее была намотана на станок.





Сейчас девушка находится в реанимационном отделении Борисовской центральной районной больницы в тяжелом состоянии.





фото: Следственный комитет



