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Израильские ученые создали лекарство от COVID-19 на основе стволовых клеток

Израильские ученые из клиники Рамбам в Хайфе создали и успешно провели первую стадию испытаний нового лекарства от COVID-19, основанного на стволовых клетках организма.

Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал главный исследователь проекта Томер Бронштейн.

По его словам, биохимики в течение суток вводили пациентам по три дозы нового вещества, что позволило полностью нормализовать уровень насыщения кислородом крови и улучшить их самочувствие. «У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме», — сказал Бронштейн.

Он отметил, что свойства этих клеток также способны прекращать цитокиновый шторм, при котором иммунитет начинает атаковать свои же органы и ткани, пытаясь побороть инфекцию. Для получения нужного ученым вещества стволовые клетки берутся у здоровых людей, отправляются в специальный биореактор на десять суток, после чего помещаются в инъекцию.

«Во время клинических исследований мы увидели, что безопасность нашего лечения не вызывает никаких нареканий. Во-вторых, мы увидели, какой невероятный эффект у нашего лекарства», — добавил ученый.

Себестоимость нового лекарства будет относительно небольшой, а продолжительность госпитализации тяжелобольных уменьшится в несколько раз, уверяют разработчики.
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