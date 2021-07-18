+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Будут делать пластику: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии на озере в Стайках

Состояние пациентов, пострадавших накануне от удара молнии на озере в Стайках, оценивается как средне-тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.


«Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики», – сказано в сообщении.

Напомним, что в больницы Минска вечером 17 июля поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.

На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 годов рождения решила спрятаться под деревом в грозу, но в него ударила молния.

Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, спасти не удалось.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]