



«Сейчас врачи готовят их к проведению оперативных вмешательств. Это будет комплекс хирургического лечения с удалением поврежденных ожогами тканей и последующим проведением пластики», – сказано в сообщении.





Напомним, что в больницы Минска вечером 17 июля поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы.





На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 годов рождения решила спрятаться под деревом в грозу, но в него ударила молния.





Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, спасти не удалось.