Четверо парней после этого оказались в реанимации, погибла девушка. Минчанин Вячеслав был очевидцем произошедшего — находился в машине метрах в десяти от места, а до прибытия медиков оказывал помощь одному из парней, пишет people.onliner.by





По словам Вячеслава, гроза началась около 16:00. Народ, отдыхавший на берегу, разбежался по разным укрытиям, кто-то остался купаться. Сам он со своей компанией укрылся в машине. Дерево и находившиеся под ним пять человек оказались прямо перед автомобилем, но из-за запотевшего стекла обзор был не очень хороший.





— Там то ли липа, то ли дуб стоит. В общем, что-то лиственное высотой этажа три, наверное, — рассказывает мужчина. — Похоже, под деревом находились люди из разных компаний. Дальше я увидел яркую красную вспышку и услышал треск. Молния ударила прямо в ствол, там отлетел порядочный кусок коры. Тогда я еще не понял, что с людьми что-то произошло. Вышел из машины и увидел, что в ту сторону бежит человек. Тогда и разглядел их.





Из того, что запомнил Вячеслав, — лежащие на земле девушка и двое парней, еще двое сидели на корточках. Тут же валялись мобильники, бегала чья-то собачка. Девушка признаков жизни уже не подавала. Сидящие были в шоке, говорили, что не чувствуют ног.





Подбежавший первым мужчина делал девушке непрямой массаж сердца. Вячеслав велел своим звонить в скорую, сам взялся откачивать лежащего парня.





— Его вроде Виталик зовут, он постепенно начал подавать признаки жизни. Узнать бы, что с ним дальше… Но тогда оказалось, что, поскольку мы не знаем толком, какой тут адрес, то и скорую вызвать не получается. По 103 нам продиктовали какой-то еще длинный номер, пытались звонить туда. Это конечно, не дело, необходимо, чтобы в таких случаях диспетчер мог как-то определять положение по номеру телефона, есть же такие технологии! Потом я бегал в какие-то окрестные дома, чтобы узнать адрес. В итоге скорые приехали, по ощущениям, минут через 30 после удара молнии. Бригадам большое спасибо за профессионализм.





Находившиеся рядом люди тоже помогали как могли. Телефоны отдали медикам, собаку, которая, похоже, принадлежала девушке, взяла какая-то женщина.





Ранее Минздрав сообщил, что в реанимационные отделения в тяжелом состоянии доставлены четверо молодых людей с электротравмами. Девушку спасти не удалось.



