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«Суперантитело» против коронавируса и более 200 осложнений от него. Новое о пандемии на 18 июля

Оценена эффективность кубинской вакцины, подсчитаны многочисленные симптомы затяжного COVID-19, а также обнаружено перспективное «суперантитело» против коронавируса и перечислены риски на фоне коронавируса при кардиологических заболеваниях.

«Суперантитело» против коронавируса и более 200 осложнений от него. Новое о пандемии на 18 июля
Свежие данные о ситуации с пандемией за рубежом и в Беларуси – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
С начала пандемии, в стране зарегистрировали свыше 433 тыс. людей с COVID-19, причем суточный прирост составил 1,02 тыс. случаев. За все время выздоровели более 427 тыс. таких пациентов, в том числе больше 1,1 тыс. за сутки. Умерли более 3,3 тыс. людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В республике сделали уже свыше 7 млн тестов для определения инфекции. Более 1,22 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 757 тыс. из них привиты полностью.

СOVID-19 у пациентов с кардиологическими проблемами


По словам ведущего научного сотрудника лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология» кандидата медицинских наук Марии Ливенцевой, такие пациенты в большинстве случаев заметно тяжелее переносят СOVID-19, чем люди без кардиологических проблем. На фоне пандемии увеличивается число пациентов с острыми формами кардиологических заболеваний. Например, хроническая форма ИБС при коронавирусе может осложниться острым коронарным синдромом. Есть и вероятность развития хронической сердечной недостаточности.

Десятая часть умерших от СOVID-19 страдала сердечно-сосудистой патологией. При наличии артериальной гипертензии коронавирусная инфекция увеличивает смертность в два раза, при наличии ишемической болезни сердца – в три раза. Смертность зависит и от возраста, и от наличия других сопутствующих недугов (диабета, респираторных заболеваний), и от пола. Чем старше пациент, тем больше вероятность летального исхода. У мужчин она выше, чем у женщин.

Ученые опровергли информацию о том, что некоторые препараты для терапии кардиологических заболеваний способствуют проникновению вируса в клетку. Статины, бета-блокаторы, назначаемые кардиологами, обладают иммуномоделирующим действием и позволяют легче переносить инфекцию. В условиях пандемии людям нужно уделять больше внимания лечению хронических патологий.

Касательно взаимодействия препаратов, принимаемых при сердечно-сосудистой патологии, и тех, которые назначаются при коронавирусной инфекции, эти медикаменты могут выступать антагонистами либо усиливать друг друга. Описаны токсические поражения сердечной мышцы в результате применения противовирусных лекарств. Есть побочные эффекты в виде аритмии.

Слухи о принудительной вакцинации заключенных


В МВД назвали недостоверной распространяемую в интернет-источниках информацию о принудительной вакцинации заключенных в исправительных учреждениях Департамента исполнения наказаний. В учреждениях уголовно-исполнительной системы прививают исключительно на добровольной основе, разъясняя спецконтингенту, что это эффективная и безопасная мера профилактики коронавируса.

В мире


Количество случаев COVID-19 с начала пандемии впервые превысило 190 млн, а число введенных доз вакцин против коронавируса достигло 3,6 млрд.

Эффективность кубинской вакцины


Ее разработчики сообщили, что в третьей фазе клинических испытаний противокоронавирусная вакцина Abdala показала эффективность в 100 % по части предотвращения тяжелых форм COVID-19 и смертельного исхода. Против симптоматического протекания коронавирусной инфекции Abdala эффективна на 92,28 %. Для дальнейшей проверки действенности препарата привлекут гораздо больше добровольцев.

Найдено «суперантитело» против коронавируса


Журнал Nature представил описание исследования ученых из США, узнавших о способности антитела S2H97 эффективно нейтрализовать частицы коронавируса. Так им удалось защитить лабораторных грызунов от заражения. Предполагается, что получится разработать препараты против SARS-CoV-2.

Сотни симптомов затяжного COVID-19


Симптомы перенесенной инфекции у части выписанных могут сохраняться недели и даже месяцы. По разным оценкам, достичь полной поправки не могут 10–20 % переболевших и до 90 % попавших в больницы. Ученые попробовали классифицировать осложнения после COVID-19. Об их работе сообщает The Guardian. Изучены случаи более 3,7 тыс. человек из десятков стран – выявлены более 200 симптомов, которые затрагивают десять систем органов.

Участники испытывали усталость, недомогание после физических и умственных нагрузок, затуманенность сознания. Кроме того, встречались визуальные галлюцинации, треморы, кожный зуд, сбои менструального цикла, сексуальная дисфункция, учащенный пульс, недержание мочи, лишай, провалы в памяти, диарея, звон в ушах. Трудоспособность потеряли 22 %, продолжать работать в полную силу не смогли 45 %.

Спустя полгода после коронавирусной инфекции сохранялись преимущественно системные сбои в виде нарушения терморегуляции тела, утомляемости, недомогания после нагрузок, разных неврологических расстройств. В одном из случаев проблемы отмечались даже через 16 месяцев после болезни.
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