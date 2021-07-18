От непогоды пострадал 21 населенный пункт. В цифрах

Повреждены кровли 7 жилых домов и 7 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 49 случаев падения деревьев в Минской (21 случай), в Гродненской (11), в Брестской и в г. Минске (по 5), в Могилевской (4) и в Гомельской (3) областях.





В результате удара молнии в дерево в д. Ельница Минского р-на погибла гражданка 1996 г.р., и травмированы 4 гражданина (1992, 1993, 1995 и 1996 г.р.), которые госпитализированы.

В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении 3 пассажирских поездов на перегонах "Куренец-Молодечно" в Вилейском и "Вилейка-Молодечно" в Молодечненском р-нах Минской области. Задержка составила от 7 минут до 2 часов.





В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17.20 до 20.30 выпало 50,1 мм при среднемесячной норме 78 мм) в г. Гродно были подтоплены 6 участков дорог.









В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17.50 до 20.00 выпало 19 мм при среднемесячной норме 89 мм) в г. Минске были подтоплены 5 участков дорог в Советском (4) и Первомайском (1) районах. Произошла приостановка в движении 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Задержка составила от 17 минут до 3 часов 34 минут. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.





По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов (из них 240 в Минской, 118 в Витебской, 9 в Гродненской, 40 в Могилевской, в 23 Гомельской и 12 в Брестской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 18 июля продолжались работы по восстановлению электроснабжения 31 населенного пункта.



