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От непогоды пострадал 21 населенный пункт. В цифрах

По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 24 м/с пострадал 21 населенный пункт в Гродненской (18) и Минской (3) областях, сообщили interfax.by в МЧС в воскресенье.

Повреждены кровли 7 жилых домов и 7 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 49 случаев падения деревьев в Минской (21 случай), в Гродненской (11), в Брестской и в г. Минске (по 5), в Могилевской (4) и в Гомельской (3) областях.

В результате удара молнии в дерево в д. Ельница Минского р-на погибла гражданка 1996 г.р., и травмированы 4 гражданина (1992, 1993, 1995 и 1996 г.р.), которые госпитализированы. 
В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении 3 пассажирских поездов на перегонах "Куренец-Молодечно" в Вилейском и "Вилейка-Молодечно" в Молодечненском р-нах Минской области. Задержка составила от 7 минут до 2 часов. 

В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17.20 до 20.30 выпало 50,1 мм при среднемесячной норме 78 мм) в г. Гродно были подтоплены 6 участков дорог.


В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17.50 до 20.00 выпало 19 мм при среднемесячной норме 89 мм) в г. Минске были подтоплены 5 участков дорог в Советском (4) и Первомайском (1) районах. Произошла приостановка в движении 20 автобусных, 15 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Задержка составила от 17 минут до 3 часов 34 минут. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.

По данным ГПО "Белэнерго" в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 532 населенных пунктов (из них 240 в Минской, 118 в Витебской, 9 в Гродненской, 40 в Могилевской, в 23 Гомельской и 12 в Брестской областях). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 18 июля продолжались работы по восстановлению электроснабжения 31 населенного пункта.
Интерфакс-Запад
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