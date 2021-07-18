Папа Римский Франциск рассказал о любимых фильмах

Папа Римский Франциск любит фильмы итальянских режиссеров-неореалистов, потому что они рассказали о трагедии Второй мировой войны, а также научили "видеть не только историю, но и сердце людей", пише т ТАСС.





В интервью бывшему префекту секретариата по коммуникациям Ватикана Дарио Эдоардо Вигано, опубликованном в воскресенье в ряде итальянских изданий, включая газеты la Repubblica и Corriere della Sera, Франциск рассказал, что к итальянскому кино, как и к опере, его приобщили родители, итальянские эмигранты. "Моей кинематографической культуре я обязан своим родителям. Это часть моих детских воспоминаний. Мои родители научили меня ценить искусство", - сказал Франциск.





В кинематографе они особенно выделяли работы неореалистов. "В 10-12 лет я пересмотрел все фильмы с Анной Маньяни. Фильмы неореализма сформировали нашу душу, научили смотреть на реальность другими глазами. Для нас, детей в Аргентине, эти фильмы были важны, потому что помогли понять трагедию войны. В Буэнос-Айресе мы знали о ней только от эмигрантов - из Италии, Польши, Германии", - поделился понтифик. "Этот взгляд неореалистов будит совесть. Они могли смотреть не только внутрь истории, но и заглядывать в сердца", - продолжил он.





Франциск упомянул Витторио Де Сику, а также Федерико Феллини и его "Дорогу" (La strada, 1954), которую "любит больше всего". "Мне очень близок это фильм. Феллини знал, как дать свет последним и обездоленным", - считает глава Римско-католической церкви.



