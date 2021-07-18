На Камчатке бушуют комариные смерчи





Впрочем, специалисты призвали людей не паниковать, так как незваные гости для них угрозы не представляют. Энтомолог Людмила Лобкова заявила, что на кадрах из поселка, появившихся в Интернете, запечатлены комары-самцы, которые не пьют кровь теплокровных.





"Кружатся вокруг одной или нескольких самок для того, чтобы спариться", – пояснила эксперт.





Она добавила, что такое можно наблюдать ежегодно, вопрос только в численности насекомых и погодных условиях.







