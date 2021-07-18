+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Наводнение в Германии: жертвами стали 156 человек

Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести

В пострадавших от наводнения районах продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч человек.
Количество жертв наводнений на западе Германии достигло 156, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом стало известно в воскресенье, 18 июля.

Так, сегодня утром полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. Ожидается, что их будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.
В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.

В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч человек, пишет Корреспондент
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]