Наводнение в Германии: жертвами стали 156 человек

В пострадавших от наводнения районах продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч человек.

Количество жертв наводнений на западе Германии достигло 156, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом стало известно в воскресенье, 18 июля.





Так, сегодня утром полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. Ожидается, что их будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.





В районах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч человек, пишет Корреспондент



