На Восточном мосту в Гродно, открытие которого планировалось на субботу и было отменено из-за разгула стихии, вновь случилось ЧП, передает корреспондент Sputnik.





Обвал случился в том же месте, что и в первый раз, ливневые стоки вновь не справились с мощным потоком воды.





На этот раз "уплыл" только тротуар, который недавно восстановили после мощного ливня, прошедшего в Гродно 4 июля.

Водой размыло укрепленные откосы по обе стороны моста, обочины вдоль новой дороги. В Неман унесло целые глыбы песка. Вода мутная и желтая, визуально русло стало уже.

Второй раз на том же месте

В субботу в Гродно планировалось в рамках дня освобождения города торжественно открыть Восточный мост и часть новой объездной дороги, которых ждали не меньше десяти лет. Однако из-за разгула стихии праздник пришлось перенести.

ЧП на дороге повторилось уже во второй раз и произошло на том же месте. Напомним, 4 июля после мощного ливня часть дороги на съезде с моста на правом берегу обвалилась вместе с асфальтом, там образовалась большая яма.