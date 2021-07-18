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Ведущий «Славянского базара»: Если семь тысяч человек сидят в зале, стало быть, те, кто разрешили, отдают себе отчёт в степени ответственности

Российский актёр Владимир Березин, ставший ведущим церемонии открытия юбилейного, тридцатого фестиваля «Славянский базар в Витебске», прокомментировал в беседе с NEWS.ru сообщения о несоблюдении масочного режима гостями конкурса.



Он рассказал, что в целях личной безопасности отказался «целоваться и обниматься» с участниками фестиваля.

- Я вакцинированный и отношусь к ношению масок очень спокойно, вывел это за рамки своих тревожных ощущений. Я знаю, что вакцинированный человек болеет легко. Но в целях безопасности не целуюсь, не обнимаюсь с гостями и участниками, как принято на «Славянском базаре» последние 30 лет, — сказал Березин.

Он отметил, что на открытии «Славянского базара» действительно собралось гораздо больше людей, чем это позволяют действующие в России правила проведения массовых мероприятий, и масок у большинства не было.

- Если семь тысяч человек сидят в зале, стало быть, те, кто разрешили их присутствие, отдают себе отчёт в степени ответственности. Было бы лучше, если бы всем сказали сидеть только в масках? Не уверен, — подчеркнул Владимир Березин.

Ведущий считает: если бы ситуация в Беларуси с коронавирусом была «однозначно опасна», фестиваль бы перенесли.

Ранее сообщалось, что на открытии фестиваля «Славянский базар» собрались тысячи людей без масок, которые не соблюдали социальную дистанцию. Находящийся в Витебске певец Николай Басков успел принять участие в церемонии закладки его именной звезды на Аллее славы, но на самом фестивале выступить не смог. Артист признался, что почувствовал себя плохо. У него поднялась температура, и, чтобы не рисковать здоровьем окружающих, певец отменил репетицию и выступление на «Славянском базаре».
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