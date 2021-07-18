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В Минске строят самую большую школу - больше чем на 1 200 учеников

Новое учебное заведение разместится внутри столичного жилого квартала в границах пр. Дзержинского — ул. Чюрлёниса — Каролинской.

В Минске строят самую большую школу - больше чем на 1 200 учеников
По соседству с ним в будущем намечено возвести детский сад. Пока же на территории вырос учебный комплекс.

Здание рассчитано на 1 241 ученика. Для сравнения стоит уточнить, что современные школы обычно могут принять 1 020 человек, а построенные ранее — еще меньше.

— Здание условно делится на три блока и бассейн, — вводит в курс дела прораб СУ-3 Стройтреста № 1 Никита Будник. — Два основных корпуса с классами и мастерскими по трудовому обучению располагаются по бокам, их объединяет центральная часть, в которой разместятся гардеробы (их опустили в подвал), главное фойе, столовая. Выше будут спортивные и актовый залы, на самом верху — компьютерные классы.

Интересуюсь особенностями объекта.
— Это первая школа, которую строю, — поясняет собеседник. — Что по-хорошему удивляет — спортивное наполнение: большой, гимнастический, тренажерный залы, да еще в бассейне зал «сухого» плавания с верхним светом (вместо окон там зенитные фонари на потолке). Вдобавок к этому снаружи будут стадион, площадки — волейбольная, баскетбольная, хоккейная, для метания ядра, для изучения Правил дорожного движения.

Дополнит этот настоящий спортивный городок бассейн с двумя чашами: малой — для обучения плаванию и большой — на 25 м, где можно даже соревнования проводить. Там предусмотрены трибуны с двумя рядами кресел для зрителей. Удобно, что бассейн примыкает к учебным блокам, то есть до него рукой подать.

— На данном этапе завершается монтаж каркаса здания. На некоторых блоках, где уже сделана кровля, началась внутренняя черновая отделка: штукатурные работы, выполнение стяжки, — комментирует Никита Юрьевич.

И добавляет: стройка стартовала в начале 2020 года, по документам срок ввода объекта — декабрь 2021-го. Однако в 2020-м была приостановка работ на 3 месяца, поэтому сейчас, чтобы уложиться вовремя, планируется увеличить количество строителей и ввести продленную смену, как это и было в начале процесса.
Территория, на которой возводят школу, отличается сложным рельефом, перепадами высот. Эту особенность архитекторы обыграли специальными приемами — в некоторых местах пришлось делать подпорные стенки. Однако такие конструкции не станут препятствием для перемещения, проектировщики продумали, чтобы всем было удобно и снаружи, и внутри. На территорию можно будет попасть с разных направлений, для этого сделают калитки в ограждении. В здании предусмотрен лифт для маломобильных школьников.

Работы на стройке еще много. Однако генподрядчик и заказчик стараются завершить их и сдать объект в назначенный срок.

Как очнили в администрации Московского района, предполагается, что в начале третьей четверти новое здание примет учеников гимназии № 41.
 «Минск-Новости»
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