В Бельгии дом разрушился во время интервью мэра





В Пепинстере на этой неделе река Весдр вышла из берегов и затопила город.

В ходе телевизионного интервью с мэром Филиппом Годеном можно увидеть, как рушится дом, затем двое мужчин с вещами прыгают с его крыши на соседнее здание.

Согласно сообщению бельгийского кризисного центра, число жертв наводнений увеличилось до 27 человек. 103 человека считаются пропавшими без вести.

Власти объясняют, что многие люди в настоящее время лишены средств связи из-за потери телефона или невозможности зарядить аккумулятор. Некоторые из них также были доставлены в больницу без документов, удостоверяющих личность.





"Мы призываем людей, которые еще не контактировали со своими близкими по этим различным причинам, как можно быстрее сообщать в службы экстренной помощи", – говорится в сообщении.





В последние дни наводнения приводят к разрушительным последствиям в Западной Европе. Число жертв превысило 150 человек, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Более тысячи человек пропали без вести, спасатели пытаются найти выживших. Основной удар пришелся на Германию. Также затронуты регионы Бельгии, Нидерландов, Франции и Швейцарии.



