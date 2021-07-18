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В Минске от удара молнии погибла девушка, четверо в больнице в тяжелом состоянии

Компания молодых людей отдыхала на озере в Стайках. Когда началась гроза молодежь спряталась под деревом.

В него попала молния. В итоге четверо молодых людей попали в больницу в тяжелом состоянии, девушка погибла, пишет Еврорадио. 

Пострадавших доставили в больницы Минска. Состояние одного из пострадавших средней степени тяжести, он находится в хирургии. Еще двое парней в стабильно-тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Еще один молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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