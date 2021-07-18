В него попала молния. В итоге четверо молодых людей попали в больницу в тяжелом состоянии, девушка погибла, пишет Еврорадио.





Пострадавших доставили в больницы Минска. Состояние одного из пострадавших средней степени тяжести, он находится в хирургии. Еще двое парней в стабильно-тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Еще один молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.



