+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Из-за ливня перенесен праздник в Гродно, на который приехал Лукашенко

Александр Лукашенко сегодня в Гродно планировал присутствовать на празднике открытия нового моста.

Из-за ливня перенесен праздник в Гродно, на который приехал Лукашенко
На 21.00 планировали праздничную программу с концертом. Но все пришлось отменить из-за последствий непогоды. Ливень поменял все планы.

Движение транспорта по Восточному мосту планировали торжественно открыть на День Независимости — 3 июля 2021 года. Но мост подтопило. Открытие перенесли на 17 июля - приурочили к годовщине освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. 

И опять облом. 


Сегодня в Гродно за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. По словам председателя Гродненского облисполкома, из-за последствий стихии пришлось отменить некоторые праздничные мероприятия в честь годовщины освобождения города и приуроченное этой дате центрально событие - открытие моста "Восточный".

Затоплен также Минск. Белорусы давно ждали дождя и прохлады. Дождались... 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]