Из-за ливня перенесен праздник в Гродно, на который приехал Лукашенко

На 21.00 планировали праздничную программу с концертом. Но все пришлось отменить из-за последствий непогоды. Ливень поменял все планы.





Движение транспорта по Восточному мосту планировали торжественно открыть на День Независимости — 3 июля 2021 года. Но мост подтопило. Открытие перенесли на 17 июля - приурочили к годовщине освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков.





И опять облом.









Сегодня в Гродно за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. По словам председателя Гродненского облисполкома, из-за последствий стихии пришлось отменить некоторые праздничные мероприятия в честь годовщины освобождения города и приуроченное этой дате центрально событие - открытие моста "Восточный".

Затоплен также Минск. Белорусы давно ждали дождя и прохлады. Дождались...