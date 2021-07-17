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В Беларуси не вакцинируют заключенных принудительно, заявили в МВД

В МВД Беларуси опровергли информацию о принудительной вакцинации от COVID осужденных в исправительных учреждениях ДИН МВД.



"Эти сведения не соответствуют действительности и являются очередной попыткой дискредитировать правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.

Ранее информация о якобы принудительной вакцинации осужденных была распространена в оппозиционных интернет-источниках, пишет interfax.by. В ней говорилось об угрозах запрета длительных свиданий в случае отказа заключенных от вакцинации.

"По информации Департамента исполнения наказаний, в учреждениях уголовно-исполнительной системы вакцинация проводится исключительно на добровольной основе", - отметили в МВД.

В то же время там обратили внимание и на то, что "ведётся разъяснительная  работа со спецконтингентом о преимуществах вакцинации, как эффективной, доступной и безопасной мере профилактики коронавирусной инфекции".
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