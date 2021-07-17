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Двое жителей Кобрина избивали людей на улицах и снимали это на видео

Все ради хайпа в интернете.


Видимо, привлечь внимание к своим персонам иным способом у двух 19-летних кобринчан не хватало ни мозгов, ни талантов. Поэтому они решили «хайпануть» на жестокости. Первый видеоролик появился в соцсетях 15 июля – и им тут же заинтересовалась милиция. На видео было видно, пишет vb.by, как один из хулиганов избивает случайных прохожих, другой снимает это на видео. Жертвами парней становились мужчины, которые в силу возраста и физического состояния не могли оказать сопротивление. Зато его оказал милиционерам при задержании «оператор» сего ролика. Что, впрочем, не помешало водворить обоих хулиганов в ИВС – им инкриминируют злостное хулиганство. Один из кобринчан ранее был судим за мошенничество.
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