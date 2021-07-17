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Дело против издателя книг Виктора Мартиновича закрыто

Об этом в соцсети сообщил директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский.


«Вярнуўся з ДФР. Справа «Кнігазбора» і іншых кнігароў закрытая. Тэхніку вярнулі, кнігі не, бо вынікаў экспертызы ў іх няма» - такой пост (орфография и пунктуация сохранены – Авт.) разместил в социальной сети директор издательства «Кнігазбор» Геннадий Винярский. В комментариях он пояснил, что результаты экспертизы уже должны были быть, однако один из привлекаемых экспертов болеет, пишет kp.b.

Напомним, 13 января 2021 года Геннадий Винярский был задержан, тогда, как сообщалось, у него был изъят компьютер и телефон. В тот же день был задержан дизайнер Анатолия Лазарь, однако после продлившихся до вечера допросов обоих отпустили.
Источник: Виктор Пажиток
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