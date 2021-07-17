Привитый британский министр здравоохранения заразился ковидом









Утром я получил положительный результат теста на коронавирус. К счастью, я сделал прививку, и симптомы слабые», — написал министр.





Оценивая свою ситуацию, пишет officelife.media, он призвал всех граждан страны, не получивших вакцину, сделать прививку как можно скорее.





Ранее сообщалось, что первую дозу вакцины от коронавируса в Великобритании получили почти 46,2 млн жителей — это 87,6% взрослого населения страны. Полностью привито уже 35,5 млн человек, или 67,5% совершеннолетних.





Позитивная динамика вакцинирования населения позволила правительству страны принять решение об отмене большинства коронавирусных ограничений в стране с 19 июля.





В частности, исчезает требование обязательного ношения масок и социального дистанцирования, разрешаются спортивные и развлекательные мероприятия. Отменяется рекомендация работать из дома.





Однако сохраняется требование о самоизоляции для лиц, получивших положительный результат теста на COVID-19.







