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Привитый британский министр здравоохранения заразился ковидом

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Саджид Джавид заболел «ковидом». О факте заражения коронавирусной инфекцией политик сообщил в своем блоге в Twitter.



Утром я получил положительный результат теста на коронавирус. К счастью, я сделал прививку, и симптомы слабые», — написал министр.

Оценивая свою ситуацию, пишет officelife.media, он призвал всех граждан страны, не получивших вакцину, сделать прививку как можно скорее.

Ранее сообщалось, что первую дозу вакцины от коронавируса в Великобритании получили почти 46,2 млн жителей — это 87,6% взрослого населения страны. Полностью привито уже 35,5 млн человек, или 67,5% совершеннолетних.

Позитивная динамика вакцинирования населения позволила правительству страны принять решение об отмене большинства коронавирусных ограничений в стране с 19 июля.

В частности, исчезает требование обязательного ношения масок и социального дистанцирования, разрешаются спортивные и развлекательные мероприятия. Отменяется рекомендация работать из дома.

Однако сохраняется требование о самоизоляции для лиц, получивших положительный результат теста на COVID-19.
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