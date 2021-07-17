Беларусь оказалась рядом с Зимбабве





Согласно данным Минздрава, более 1,2 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, пишет gazetaby.com, при этом полный курс прошли свыше 747500 человек, или около 8% всего населения страны.





Такие темпы сопоставимы со скоростью вакцинации в Зимбабве. Президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва написал 16 июля в своем Твиттере, что первый укол вакцины от коронавируса получил первый миллион зимбабвийцев – это примерно 6,6% всего населения.





Он также поблагодарил «всех врачей, медсестер и работников здравоохранения, которые сделали это возможным», и назвал их настоящими героями страны.





Напомним, экономику Беларуси также неоднократно сравнивали с Зимбабве (одним из наиболее бедных государств африканского континента), в частности, по уровню инфляции.







