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Беларусь оказалась рядом с Зимбабве

По темпам вакцинации от Сovid-19.


Согласно данным Минздрава, более 1,2 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, пишет gazetaby.com, при этом полный курс прошли свыше 747500 человек, или около 8% всего населения страны.

Такие темпы сопоставимы со скоростью вакцинации в Зимбабве. Президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва написал 16 июля в своем Твиттере, что первый укол вакцины от коронавируса получил первый миллион зимбабвийцев – это примерно 6,6% всего населения.

Он также поблагодарил «всех врачей, медсестер и работников здравоохранения, которые сделали это возможным», и назвал их настоящими героями страны.

Напомним, экономику Беларуси также неоднократно сравнивали с Зимбабве (одним из наиболее бедных государств африканского континента), в частности, по уровню инфляции.
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