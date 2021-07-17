+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Обыск прошел у главреда брестского «Бинокля»

Вчера, 16 июля, состоялся обыск у Ксении Петрович, которая является главным редактором брестского городского онлайн-журнала «Бинокль».


Об этом Петрович сообщила в Twitter.

По ее словам, пишет Политринг, по месту ее прописки силовики проходили с обыском 13-го июля. Дома была мама, которая не открыла дверь, потому что уезжала в санаторий. Однако 16-го июля маму Петрович вызвали из санатория и провели обыск.
«То же дело – акт терроризма», - добавила Петрович.

Напомним, что еще в январе текущего года была начата проверка о неуплате налогов редакцией «Бинокля», проведен обыск. В начале марта муж издателя, Павел Гаращенко, стал фигурантом уголовного дела. С тех пор сайт, соцсети и телеграм-канал издания прекратили работу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]