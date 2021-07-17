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До Варшавы почти сутки, а в Париж только через Стамбул: как и за сколько улететь из Беларуси, когда небо закрыто

Уже почти два месяца мы живем в стране с практически закрытым небом: летать на запад, север и юг приходится через восток. Рассказам о том, что в Прибалтику добираются через Москву, а в Киев и Львов – через Ереван, уже мало кто удивляется. Разработка авиамаршрута из Беларуси превратилась в увлекательный квест.


Myfin.by посмотрел, какие варианты перелетов сейчас предлагают белорусам по популярным некогда направлениям и сколько они теперь стоят.

До Варшавы почти сутки, а в Париж только через Стамбул: как и за сколько улететь из Беларуси, когда небо закрыто
Фото носит иллюстративный характер, источник: belavia.by
Минск – Варшава
Между столицами Беларуси и Польши чуть более 400 километров, и желающие проделать этот путь за 1 ч. – 1ч.15 мин. и примерно за 160 рублей всегда были. Но теперь о таких скоростях приходится только мечтать. Вчера сервис по подбору билетов предложил нам три варианта.

Самый долгий и дешевый вариант – 24 с половиной часа с пересадкой в Москве, первая часть маршрута самолетом «Белавиа», потом до Варшавы «Аэрофлотом». Общая стоимость 923,63 руб. Обидно, что лететь до Москвы 1 ч. 20 мин., из нее до Варшавы – 2 ч.10 мин., остальное – ожидание.Самый быстрый маршрут, за 18,5 часа, тоже через Москву. А вот рейс за 22 часа 40 минут, особенный: вы долетите до южной границы России, посмотрите сверху на Большой Кавказский Хребет и сделаете пересадку в Тбилиси. А из Грузии – прямым рейсом в Польшу.
Если отбросить один перелет и добраться до Москвы поездом, а затем пересесть на самолет, то дорога обойдется в районе 500 рублей, но время в пути значительно не уменьшится.

Минск – Вена

Австрийские Альпы интересны не только зимним катанием. Летом в горах тоже замечательно, не жарко и комфортно по всем параметрам. Многие из Беларуси летают в Вену по работе. Маршрутов в Вену оказалось на удивление много, только на эти выходные мы нашли 8 вариантов эконом-класса и еще 6 – бизнес-класса.

Почти все они через Стамбул. Самый быстрый – «всего» 11 часов, самый долгий – 28 ч. 25 мин.
Зато самый дорогой вариант, за 1 092,63 руб. – через Москву. До того, как небо закрыли, долететь до Вены можно было в два раза дешевле.

Минск – Париж

Париж интересен туристам круглый год, кстати, сейчас там прохладней чем у нас. Но прямые рейсы остались в прошлом, поэтому летим кружным путем.

«Белавиа» сразу находит больше двух десятков вариантов. Большинство – через Стамбул. Но самый быстрый, «всего» за 19 ч. 55 мин. – через Москву. Цена билета – 1 298,63 руб .

Минск – Подгорица

Отложим Париж на другие сезоны и вспомним столь популярную в доковидные времена Черногорию. Полететь туда нашим самолетом тоже нельзя, эта страна уже присоединилась к европейским санкциям. Посмотрим, что с окольными путями.

Тут все хуже, на ближайшие дни рейсов нет совсем. Рейс 19 июля, в понедельник – только бизнес-класс. Ближайшие недорогие билеты только на 31 июля. Через Стамбул, что в данном случае и ближе, и дешевле.

Два варианта по 1 091,68 руб. Лететь или 20 ч. 50 мин., или 25 ч. 20 мин. Разумеется ¾ этого времени – ожидание в Стамбуле.

Что по другим направлениям?

Можно добавить в список Испанию, Италию, и другие популярные маршруты отпускников, но ситуация будет такая же, как с Францией: даже рейсы в Болгарию идут не как пару лет назад из Минска и Гомеля, а через Стамбул.

А что там, где санкций нет?

Если вспоминать популярные в это время года маршруты, то доступными остались: Черноморское побережье России, Турция, Египет. Хотя эти маршруты из Минска теперь тоже длиннее, поскольку идут в обход Украины.

Например, Краснодар оказался дороже Парижа. Некоторые рейсы быстрее, но все равно с пересадкой в Москве.

В Египет можно добраться минимум за 7 часов. Самый дешевый вариант – с пересадкой в Дубай – будет стоить от 700 рублей. Остальные варианты в два раза дороже.

Турция доступней, быстрее (по нынешним временам), но билеты дороже, чем когда-то. Вот ближайшие рейсы – улететь можно примерно за 600 рублей.
Источник: Игорь Смирнов
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