Польша изменила условия въезда для авиапутешественников

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Речь идет об обязательном заполнении электронного формуляра (карта местонахождения путешественника, eKLP), подтверждение о выполнении этого действия необходимо для пересечения границы страны, передает Укринформ со ссылкой на сайт правительства Польши.





Так называемую карту местонахождения путешественника (eKLP) можно найти по ссылке.





В ней нужно указать: страну, откуда начинается путешествие; номер рейса; дату прибытия; имя и фамилию; документ, удостоверяющий личность, или номер PESEL (идентификационный код в Польше); свои контактные данные (телефон, адрес электронной почты); адреса всех мест, где человек собирается остановиться на протяжении первых 14 дней пребывания в Польше (например, отель, семейный дом, база отдыха), документ, подтверждающий выздоровление лица после коронавирусной болезни, или полную вакцинацию либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.





Один человек может заполнить анкету для нескольких человек только при условии, если они все время будут находиться вместе (например, путешествие семьей).





Формуляр необходимо заполнить перед путешествием, во время него или перед проверкой пограничными органами в аэропорту.





Он отправляется в государственную санитарную инспекцию Польши, а подтверждение его заполнения необходимо показать в распечатанном виде или на электронном устройстве обслуживающему персоналу в аэропорту.





Подтверждение о заполнении формуляра лицо получает на указанную электронную почту.





Как объяснили в правительстве Польши, заполнение этого формуляра будет помогать быстро находить и информировать пассажиров о том, что на борту самолета были инфицированные коронавирусом люди. Соответственно это позволит избежать бесконтрольного распространения коронавируса.





Эта норма для путешествующих в Польшу действует с 17 июля на основании распоряжения Совета министров страны от 9 июля.







