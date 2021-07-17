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Министерство здравоохранения Беларуси своим приказом запретило использование платных услуг посредников в организации записи на прохождение ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве.





По решению Минздрава республики, запрет на посредничество распространяется при записи на платные исследования в государственных лабораториях и центрах, входящих в систему здравоохранения. Речь идет о проведении ПЦР-тестов для граждан, выезжающих за пределы Беларуси, уточнили в Минздраве.





"Организации государственной системы здравоохранения, проводящие исследования на инфекцию COVID-19 на платной основе, должны заключать договора именно с гражданином, выезжающим за пределы страны", - говорится в сообщении ведомства.





Ранее забронировать заранее очередь на ПЦР-тесты для туристов могли туроператоры, однако теперь такой возможности у них не будет. Туристическим компаниям необходимо предоставить в гослаборатории список граждан, собирающихся выехать из Беларуси, с указанием Ф.И.О., даты вылета и срока, к которому необходимо получить результат ПЦР-теста. Также нужны документы, подтверждающие вылет, и другая информация, сообщили в Минздраве.





Договор оказания платных медуслуг будет заключен с каждым туристом в отдельности, добавили в ведомстве.





В Минздраве напомнили, что на данный момент ПЦР-тесты для граждан, выезжающих за границу, проводятся в 56 лабораториях системы здравоохранения.





Сертификаты выдаются на русском и английском языках. Гослаборатории, полный перечень которых приведен на официальном сайте белорусского Минздрава, передают результаты тестирования в систему "Путешествую без COVID-19".

Приложение "Путешествую без COVID-19"

Мобильная платформа "Путешествую без COVID-19" разработана по инициативе Евразийского банка развития, приложение позволяет быстро найти перечень лабораторий, в которых можно пройти тест на коронавирус, после чего результаты попадут в общую базу ЕАЭС.





После этого гражданин, получивший отрицательный результат ПЦР-теста, сможет без лишней бюрократии переезжать из страны в страну в границах ЕАЭС.





Скачать приложение можно бесплатно. Сейчас в приложении в окне "страна отправления" можно выбрать шесть государств: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Их же можно указать в окне "страна прибытия".

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Беларусь присоединилась к проекту ЕАЭС "Путешествую без COVID-19" в марте 2021 года. Передавать данные в систему будет Национальный центр электронных услуг во взаимодействии с белорусским Минздравом.