+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Под Рогачевом перевернулся катер с туристами. Капитан скрылся

Вечером в пятницу 16 июля в Рогачевском районе около деревни Стреньки на озере «Святое» перевернулся прогулочный катер. Спасателей вызвали в 21:18, сообщает пресс-служба МЧС.

Фото: МЧС Беларуси

Оказалось, пишет Reform.by, что на удаленности от берега 70-80 метров в воде находятся люди, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег. Спасатели из МЧС спустили на воду лодку «Корсар» и помогли пятерым туристам: двум женщинам 1980-го и 1981-го годов рождения, 12-летнему ребенку, 18-летней девушке и 43-летнему мужчине. Работники ОСВОДа достали из воды еще троих — девочку и двух мужчин. Остальные отдыхающие смогли доплыть до берега до прибытия МЧС. Всего на борту находилось 15 человек. Все живы.

В ходе разбирательства выяснилось, что на базе отдыха «озеро «Святое» 14 человек отправились на прогулку на катере по озеру. Во время прогулки произошел крен катера свыше критического, в результате чего катер перевернулся. Из средств спасения на катере находилось 8 спасательных жилетов и 2 спасательных круга. На момент опрокидывания в спасательных жилетах были лишь 3 ребенка.

Катером управлял мужчина 1954 года рождения. С места инцидента он скрылся. Теперь его ищет милиция.

В МЧС считают, что управлявший катером нарушил требования безопасной эксплуатации маломерного судна. На борт можно было допустить не более 8 человек, в том числе двух членов экипажа. Причина переворота катера устанавливается. 

Справка: прогулочный катер «Маяк ВКМ-3М» (10,4×2,6м; высота борта 1,15м). Вместимость – 6 человек + 2 человека экипажа. Зарегистрирован в июне 2020 года на Жлобинском участке ГИМС. 25 мая 2021 года проведено техническое освидетельствование катера (катер признан годным к эксплуатации).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]