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На "Славянском базаре" заметили ростовых кукол в милицейской форме

На "Славянском базаре" появились ростовые куклы в милицейской форме.

Такие куклы украшают "Славянский базар" / Фото из соцсетей

На них, как пишет "Наша Нива", обратила внимание одна из пользовательниц Инстаграма.

Пока не известно, пишет Еврорадио, станут ли такие куклы талисманами "Славянского базара" — по образцу маскотов спортивных клубов.

Такие куклы украшают "Славянский базар" / фото из соцсетей
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