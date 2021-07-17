В Минске после ДТП перевернулся милицейский автомобиль
ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло около половины шестого утра на улице Рафиева, сообщили в ГАИ.
Милицейский автомобиль столкнулся с "Опелем", после чего опрокинулся.
В результате ДТП никто не пострадал, пишет interfax.by, автомобили получили механические повреждения.
По факту ДТП проводится проверка.
Также в столице минувшей ночью в ДТП пострадал мотоциклист. Около 01:50 25-летний водитель "Фольксваген", двигаясь по проспекту Дзержинского в направлении площади Богушевича, при перестроении не уступил дорогу попутному мотоциклу "Хонда". В результате ДТП мотоциклист 1991 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу.
10:38 17/07/2021
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