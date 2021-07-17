В Минске побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений
Девятый день аномальной жары принес еще 23 рекорда на белорусских метеостанциях.
Их общее количество за этот период возросло до 146, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.
16 июля в Минске перекрыт абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений — 33,3 градуса выше нуля против 33 в 1931 году.
Обновились экстремумы в Бресте — 34,1 (33,5 в 2001 году), Витебске — 34 (33,1 в 2010-м), Могилеве — 34 (33,5 в 1951-м), Гомеле — 33,7 (33,4 в 2010-м).
Жарче всего было в Дрогичине — 35,4 градуса тепла, абсолютный рекорд дня — 36,1 градуса 16 июля 1994 года в Столбцах.
Ожидается, что понижение температуры начнется 18 июля, пишет zerkalo.io
09:36 17/07/2021
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