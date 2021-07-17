Турагент «разводила» клиентов на деньги, возбуждено уголовное дело

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Сотрудники уголовного розыска установили, что с 2019 года бизнес-леди стала сотрудничать с крупным ритейлером по организации туристического отдыха за границей (находила желающих отдохнуть, подбирала им туры и принимала настоящие деньги за услуги). А уже через год коммерсантка решилась на аферу: получают полную предоплату, отменяла бронь, а деньги присваивала, пишет Звязда. Более того, за чужой счет она умудрилась слетать на отдых за границу.





Схема действовала до весны этого года, пока клиенты не стали обращаться непосредственно к туроператору. По сведениям оперативников, обманутыми оказались как минимум около двух десятков человек. Сейчас по их заявлениям проводится проверка.





По трем эпизодам следователи уже дали правовую оценку действиям мозырянки и возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.