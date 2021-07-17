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Украина анонсировала ужесточение требований для въезда из Беларуси

Пока срок введения ограничений не называется.

Фото: pixabay

Украина может ввести дополнительные ограничения на въезд граждан из Беларуси и нескольких других стран из-за ситуации с коронавирусом, пишет kp.by. Такое заявление сделал 16 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания ведомства в пятницу.

Он уточнил, что грядущее ужесточение правил коснется въезда из пяти стран, где регистрируют случаи заражения таким опасным штаммом коронавируса, как «дельта».

– Мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры [по пересечению границы] относительно этих стран, – отметил он, пояснив, что имеет в виду Беларусь, Россию, Индию и еще две страны Евросоюза, его слова приводит ТАСС.

Когда намерены ввести дополнительные ограничения для въезда, Данилов не сообщил.
Источник: Надежда Белянская
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