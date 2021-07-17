+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Журналиста Александрова в Минске обвиняют в госизмене. Кто он?

Более полугода Андрей Александров находится за решеткой. Белорусского журналиста, медиаменеджера, сотрудничающего с Академией DW, в Минске обвиняют в госизмене. Что говорят о нем друзья и коллеги?

Журналиста Александрова в Минске обвиняют в госизмене. Кто он?
Андрей Александров
"Как сделать свой город уютнее и красивее" - под таким заголовком в октябре 2005 года на сайте DW вышел первый для нашей медиакомпании материал Андрея Александрова, в то время жившего в Новополоцке и рассказывавшего о ситуации в регионе. Через несколько лет Андрей переехал в Минск, сотрудничество с ним прервалось, но позднее возобновилось в другом качестве - как с медиаменеджером и организатором тренингов для журналистов и редакторов.

Коллеги и друзья 42-летнего Александрова могут подтвердить: все последние годы, работая репортером, сотрудником правозащитных организаций или редактором СМИ, он пытался сделать не только родной город, но и всю Беларусь уютнее, красивее и современнее. С 2021 года такой возможности у него больше нет - 12 января Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в Минске по подозрению в финансировании протестной деятельности.

Вскоре их обвинили в том, что они оплачивали штрафы, выписанные задержанным во время массовых акций - это часть 2 статьи 342 Уголовного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). С тех пор срок ареста несколько раз продлевался. А 30 июня Александрову предъявили новое обвинение - по части 1 статьи 356 УК ("Выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь"). Иными словами, речь идет о госизмене.

Что связывает Александрова и БАЖ, и чему он учился в Лондоне


В Новополоцке в первой половине нулевых Андрей Александров, выпускник историко-филологического факультета Полоцкого университета, сотрудничал с местным телевидением и негосударственной газетой "Химик", которую в итоге власти выбросили из госсистемы распространения. Даже перебравшись в Минск, он продолжал вести сайт "Химика".

Андрей Бастунец

С 2009 по 2012 годы, уже живя в столице, Александров работал зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). "Благодаря его природному дару руководителя, а также знанию иностранных языков, финансовые дела организации явно пошли на лад", - вспоминает ее нынешний руководитель Андрей Бастунец. Он говорит, что был поражен остроумием, жизнелюбием и энергией Александрова. "Мы сдружились. Вместе играли в футбол и выступали на поэтических чтениях. Да, Андрей - еще и поэт. Недавно, уже в тюрьме, он, давний болельщик "Ливерпуля", перевел на белорусский язык гимн британского футбольного клуба "Ты ніколі не будзеш адзін".

Но БАЖ, продолжает Бастунец, вскоре не повезло: "Андрей выиграл в 2011 году стипендию Chevening МИД Великобритании и отправился в магистратуру Вестминстерского университета, изучать медиаменеджмент". Свободный английский и успехи в учебе привели к тому, что его пригласили работать в лондонских офисах правозащитных организаций Index on Censorship и Article 19. Там Александров отвечал за постсоветское направление. Однако вскоре он решил вернуться в Беларусь и с 2014 по 2018 годы работал замдиректора БелаПАН - единственного независимого информагентства страны.

Как Александров сотрудничал с Академией DW


"Андрей всегда кому-то помогал. Вы находитесь под уголовным преследованием? Александров доведет вас до ворот Следственного комитета и будет стоять, сколько потребуется, в любую погоду, пока вы не выйдете. У вас заболела кошка, вы спустили на ее лечение все деньги, но все равно не хватает? Он без лишних слов предложит деньги", - вспоминает журналистка БелаПАН Ирина Левшина. Когда кому-то нужна помощь, говорит она, Александров вообще легко расстается с деньгами: "И не потому, что они на него падают с неба, - просто он умеет правильно расставляет приоритеты".

Лидия Ранерт

Оставаясь одним из руководителей БелаПАН, Александров начал сотрудничать с Академией DW. "Он проводил тренинги для медиаменеджеров в Украине, Узбекистане, Ливане. Андрей очень хорошо понимает, какие знания нужны менеджерам СМИ. Так как он сам и журналист, и менеджер, то видит обе стороны, знает, как свести вместе потребности управленцев и журналистов, чтобы создать успешное СМИ", - делится впечатлениями от совместной работы Лидия Ранерт (Lydia Rahnert), глава отдела Центральной Азии, Кавказа и Европы Академии DW.

По ее словам, тренинги у Андрея были очень живые, на них никто не скучал, у него всегда было прекрасное настроение: "При необходимости он работал с менеджерами и в свободное время, если чувствовал, что кто-то в теме не совсем разбирается. Андрей - очень открытый человек, возле него всегда собиралась толпа. Он никогда не обсуждал кого-то за спиной, всегда открыто говорил, что думает, но в очень деликатной форме. Мы очень надеемся, что Андрей Александров в скором времени опять сможет преподавать в нашей Академии".

Обвинения против Александрова: выплата штрафов и госизмена


После ареста Александрова его сначала обвинили в финансировании протестов. Как утверждает замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина сотрудничали с краудфандинговой платформой BY_help, которая помогала протестующим оплачивать штрафы, и с 22 августа по 9 ноября 2020 года выплатили более 250 штрафов.

Никого из знакомых Андрея не удивило, что он помогал незаконно осужденным людям оплачивать штрафы за участие в мирных акциях, отмечает Ирина Левшина. По ее словам, следствие расценило эти действия как финансирование уличных протестов: "Но, как утверждают правозащитники, оплата штрафов - это не финансирование активных действий. Пытаясь выставить Александрова преступником, власти достигли противоположного эффекта - в глазах многих он стал этаким местным Робин Гудом".

А вот сообщения о том, что Александрову инкриминируют госизмену, поразило его коллег и друзей. "Какая измена? Он мог устроить свою жизнь безопасно и комфортно, но вернулся в Беларусь, чтобы развивать медиасферу на родине. Именно это и есть патриотизм - настоящий, не пафосный", - подчеркивает Левшина. "Андрей - очень свободолюбивый человек, любит поездки, - добавляет Лидия Ранерт. - Очень сложно представить себе его за решеткой".

Если Александрова признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. По словам его адвоката Антона Гашинского, журналист был шокирован услышанным и отверг обвинение. Белорусские правозащитные организации, в свою очередь, признали Александрова и Злобину политическими заключенными.

"Мы все сейчас - одно большое независимое медиа"


Связь с товарищами по цеху и по жизни Андрей Александров сейчас поддерживает с помощью писем. "Стыдно признаться, но за последние полгода я узнала Андрея лучше, чем за время совместной работы. Раньше я общалась исключительно с коллегой - профессионалом высокого класса, генератором идей, балагуром. Сейчас, в переписке, открываю его с новой для себя стороны - глубокие мысли, выраженные лаконично и просто, тонкий юмор и безграничная, потрясающая сила духа. Мне кажется, письма Андрея поддерживают меня даже больше, чем мои его - читаешь и думаешь: а чего это я, собственно, раскисла? Какое я имею на это моральное право, если тысячи невиновных, достойнейших людей томятся за решеткой?", - признается Левшина.

Она рассказала, что Александров получает огромное количество писем со словами поддержки, и так отреагировал на них в ответном послании: "Я теперь точно знаю: добро, как и саму жизнь, не стоит откладывать на потом. Не бывает никаких "лучших времен" - только те, которые у нас есть. А значит, все мы - счастливые люди".

В одном из своих писем из-за решетки Александров написал Бастунцу:  "Мы все сейчас - одно большое независимое медиа. Блог отказывающихся отчаиваться". Руководитель БАЖ, по собственному признанию, повторяет эти слова всякий раз, когда становится тяжело.
Источник: Владимир Дорохов
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]