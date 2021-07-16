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Главный фотограф Reuters погиб под обстрелами талибов в Афганистане

Лауреат Пулитцеровской премии, главный фотограф Reuters Даниш Сиддики был убит в Афганистане в результате нападения боевиков группировки "Талибан", сообщает агентство. Корреспондент попал в засаду вместе с колонной афганских сил безопасности. Посол Афганистана в Индии Фарид Мамундзай сказал, что он глубоко встревожен новостью об "убийстве друга".

Главный фотограф Reuters погиб под обстрелами талибов в Афганистане
Даниш Сиддики
Сиддики жил в Мумбаи и проработал с Reuters более десяти лет. В 2018 году он вместе с остальными шестью коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии. Коллектив авторов документировал насильственные преступления, которым подвергается община рохинджа, принадлежащая к меньшинствам в Мьянме.

Всемирное признание Сиддики принесли фотографии массовых похорон, происходивших на пике разрушительной второй волны пандемии Индии. Его произведения приобрели "вирусный характер" в Сети.

Сиддики признавался, пишет Svoboda.org, что больше всего ему нравится "запечатлевать человеческое лицо в критической ситуации". Во время своей последней журналисткой миссии он выполнял задание по освещению боестолкновений в районе Кандагара.

В настоящее время США и их союзники интенсивно выводят войска из Афганистана, в то время как талибы стремительно захватывают страну. По словам экстремистов, они контролируют уже 85 процентов афганской территории.

Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключённого Вашингтоном с Талибаном в феврале 2020 года, при президенте Дональде Трампе. В соответствии с договорённостью, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры о политическом мирном соглашении с правительством в Кабуле.

Неделей ранее представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон обеспокоен переходом Афганистана под контроль "Талибана", однако подчеркивал, что для афганских сил обороны пришло время "выступить и защищать свою страну".
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