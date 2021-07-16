Изменяются правила пересечения границы в условиях коронавируса

Пограничная зона / gpk.gov.by​





Основные нововведения:





— срок самоизоляции по прибытии в Беларусь уменьшен с 10 до 7 дней;





— от самоизоляции освобождаются люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19;





— можно подать ПЦР-тест в системе "Путешествую без COVID-19";





— иностранцам предоставлен безвизовый въезд на 5 дней для вакцинации;





— гражданам Беларуси разрешён выезд за границу по документам, подтверждающим временное проживание (не чаще одного раза в 6 месяцев);





— иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, разрешено выезжать в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев);



