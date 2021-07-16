Изменяются правила пересечения границы в условиях коронавируса
В Беларуси с 00:00 17 июля изменяется порядок пересечения границы в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета. Это предусмотрено постановлением Совмина № 624.
Пограничная зона / gpk.gov.by
Основные нововведения:
— срок самоизоляции по прибытии в Беларусь уменьшен с 10 до 7 дней;
— от самоизоляции освобождаются люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19;
— можно подать ПЦР-тест в системе "Путешествую без COVID-19";
— иностранцам предоставлен безвизовый въезд на 5 дней для вакцинации;
— гражданам Беларуси разрешён выезд за границу по документам, подтверждающим временное проживание (не чаще одного раза в 6 месяцев);
— иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, разрешено выезжать в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев);
— гражданам Беларуси и иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране и гражданам России, разрешено выезжать на территорию Калининградской области России железной дорогой без пересадок в пути, пишет Еврорадио.
21:36 16/07/2021
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