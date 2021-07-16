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ГАИ возобновила работу регистрационно-экзаменационных подразделений

16 июля после окончания регламентных работ на информационных сервисах МВД возобновлена работа регистрационных и регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.


Для ускорения административных процедур регистрационные подразделения переведены на 12-часовой рабочий день, без обеда и выходных, отметили в МВД.

"Главное управление ГАИ с учетом ожидаемого увеличения количества обращений в ближайшие дни призывает при отсутствии острой необходимости отложить посещение регистрационных подразделений на более поздний период", - заявили в ведомстве.

Там просят уточнять графики приема и выдачи документов конкретных территориальных подразделений РЭО.

В МВД добавили, пишет interfax.by, что срок обмена водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней, осуществление регистрационных действий – до 10 рабочих дней.
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