Число белорусских студентов в Польше выросло, а в России уменьшилось
Количество студентов из Беларуси в Польше выросло за последние семь лет в 2,5 раза.
В России за это же время оно уменьшилось в два раза, сообщает «Взгляд.ру».
При этом, пишет Office Life, по данным из доклада Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, в Беларуси учатся 1,4 тыс. российских студентов. В 2013–2014 годах их было 1,7 тыс. В России число белорусских студентов — 10,6 тыс. Из них 3,5 тыс. учатся бесплатно.
Кроме того, российское образование больше ценится в Средней Азии. Например, из Казахстана в РФ учится примерно в шесть раз больше студентов, чем из Беларуси, — 61 тыс.
21:19 16/07/2021
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