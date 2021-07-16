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Число белорусских студентов в Польше выросло, а в России уменьшилось

Количество студентов из Беларуси в Польше выросло за последние семь лет в 2,5 раза.


В России за это же время оно уменьшилось в два раза, сообщает «Взгляд.ру».

При этом, пишет  Office Life, по данным из доклада Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, в Беларуси учатся 1,4 тыс. российских студентов. В 2013–2014 годах их было 1,7 тыс. В России число белорусских студентов — 10,6 тыс. Из них 3,5 тыс. учатся бесплатно.

Кроме того, российское образование больше ценится в Средней Азии. Например, из Казахстана в РФ учится примерно в шесть раз больше студентов, чем из Беларуси, — 61 тыс.
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